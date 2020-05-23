13:03
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153649/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 75 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 76 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 мая
Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
Популярные новости
1&nbsp;июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности 1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности
Скандал вокруг приобретения радиочастот&nbsp;&mdash; это пример настоящей диверсии Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии
Доллар снова штормит. За&nbsp;сутки он&nbsp;подешевел на&nbsp;60&nbsp;тыйынов Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74&nbsp;сомов Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74 сомов
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
23 мая, суббота
12:51
В Кыргызстане общественный транспорт между регионами пока работать не будет В Кыргызстане общественный транспорт между регионами по...
12:37
Жительница Москвы рассказала, что происходит возле посольства КР в РФ
12:15
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 мая
12:01
В Бишкеке налоговые органы заверили 54 тысячи 378 справок жителей города
12:01
Приравнивание воинских званий. Когда не солдаты мечтают стать генералами