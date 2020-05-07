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Экономика

Правительство планирует вдвое увеличить капитал Гарантийного фонда

По инициативе Национального банка планируется увеличение капитала Гарантийного фонда в два раза. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, это создаст дополнительные возможности для помощи предпринимателям по залоговому обеспечению.

«Кроме финансовых и фискальных предусмотрены и меры административной поддержки. В том числе организация временной занятости безработных, поэтапное возобновление экономической деятельности. Будут разработаны механизмы бесплатного обучения, переквалификации и повышения квалификации безработных», — подчеркнул Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152097/
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