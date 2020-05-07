В кабмине рассказали, кто и на каких условиях сможет получить льготные кредиты

Приоритеты в льготном финансировании субъектов бизнеса —производство и переработка, экпорт и импортозамещение. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, будут также поддерживаться проекты по продовольственной безопасности. Государство готово профинансировать и малый и средний бизнес, который оперативно наладил выпуск актуальной продукции — масок, средств защиты, медицинских изделий, антисептиков.

«Во втором пакете антикризисных мер предусмотрено также беззалоговое кредитование для самозанятого населения. Важный компонент в этой программе — стимулирование перехода на цифровизацию. Ведь одна из наших основных целей состоит в выводе экономики из тени. Те субъекты бизнеса, которые будут применять ККМ-онлайн и электронные счета-фактуры, будут получать еще более привлекательные условия кредитования. В рамках реализации указа президента об объявлении 2020-го Годом развития регионов предусматривается и выделение средств на поддержку региональных проектов», — отметил Эркин Асрандиев.

На первом этапе льготные кредиты смогут получить 25-30 тысяч субъектов предпринимательства.

Направления льготного финансирования еще не утверждены. Они дорабатываются. Рассматриваются предложения бизнеса и мнения консультантов.

«По этой программе сроки кредитования составят от 3 до 7 лет с льготными каникулами по основной сумме в 12-18 месяцев. Ставка кредитования будет от 4 до 8 процентов годовых в национальной валюте. Это достаточно выгодные условия, ведь ставки в 2-2,5 раза ниже коммерческих кредитов», — заключил Эркин Асрандиев.