Дефицит бюджета Кыргызстана по итогам 2020 года составит 37,7 миллиарда сомов

Дефицит республиканского бюджета на 2020 год составит 37 миллиардов 724,3 миллиона сомов. Об этом сегодня на заседании правительства в онлайн-формате заявила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

По ее словам, предлагается утвердить республиканский бюджет на 2020 год по доходам в сумме 132 миллиарда 883,3 миллиона сомов с учетом грантов государственных инвестиций. Расходы при этом составят 170 миллиардов 607,6 миллиона сомов без учета финансовых активов.

Дефицит бюджета вырос сразу в 4,7 раза по сравнению с планируемым.

По сравнению с утвержденным на этот год бюджетом доходы сократились на 30,8 миллиарда сомов, а расходы — на 3 миллиарда сомов.