Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан

Коронавирус и введенный карантин больно ударили по экономике и бюджету Кыргызстана. Правительству пришлось срочно корректировать бюджет. Главные его отличия от утвержденного ранее варианта — существенное падение доходов, увеличение расходов и дефицита казны.

Горькие прогнозы

После введенных карантинных мер бюджет страны начал терять источники доходов. А вот расходы пришлось резко увеличить, чтобы реагировать на вспышку коронавируса в республике.

Проект бюджета подсчитали на основе проекта предварительного прогноза Минэкономики о развитии страны по состоянию на 20 апреля 2020 года.

Ожидания совсем невеселые. Промышленность и сферу услуг ожидает серьезное падение. В троительстве и сельском хозяйстве хоть и будет рост, но совсем небольшой. В итоге он не вытянет пикирующую экономику.

По прогнозам, в 2020 году ВВП Кыргызстана вместо роста в 5 процентов, как планировалось, упадет на 5,3 процента.

Цены в 2020 году вырастут на 10,8 процента против утвержденных изначально 3,7 процента. Это связано в основном с зависимостью отечественного рынка от импорта, волатильности финансового рынка, сезонных колебаний цен на продовольствие.

Размер среднемесячной заработной платы в 2020 году уменьшится до 17 тысяч 354,8 сома (снижение на 601 сом), а прожиточный минимум вырастет на 141,6 сома — до 5 тысяч 205,2 сома.

Уровень общей безработицы в 2020 году увеличится до 7,3 процента. Это на 1,5 процента больше, чем прогнозировалось ранее.

Доходы сокращаются в разы

Прогнозы Министерства финансов таковы, что доходная часть бюджета по итогам года сократится почти на 19 процентов. Вместо ожидаемых 163,7 миллиарда сомов казна получит лишь 132,8 миллиарда сомов.

65 процентов от снижения доходной части бюджета приходится на недобор по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, казна не досчитается 40,8 процента налога на доходы лиц-нерезидентов КР, более трети от планируемых доходов от акцизов, налога на прибыль и 19 процентов налога на международную торговлю. Только по этим основным налогам недобор ожидается в 32 миллиарда 707,9 миллиона сомов.

Поступления неналоговых доходов составят 25 миллиардов 497 миллионов сомов. По сравнению с ранее утвержденными показателями они снизятся на 651,7 миллиона сомов.

Поступления официальных трансфертов (программные гранты и гранты государственных инвестиций) увеличатся на 3 миллиарда 91,6 миллиона сомов.

В новом проекте республиканского бюджета увеличены налог на доходы золотодобывающих компаний на 605,9 миллиона сомов и роялти — на 285 миллионов сомов.

Это произойдет за счет поступления незапланированных ранее грантов Европейского союза «Поддержка сектора образования» в 797,9 миллиона сомов и «Поддержка сектора социальной защиты» — 435,5 миллиона сомов, гранта Всемирного банка «Программа на основе результатов (целевые средства Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования)» — 201,5 миллиона сомов, гранта Азиатского банка развития «Чрезвычайная помощь» — 2 миллиарда 15 миллионов сомов.

Как будем тратить деньги

В условиях резкого падения доходов правительству пришлось оптимизировать бюджетные траты. Это означает, что запланированные программы и мероприятия отменят по максимуму. Страна пытается экономить там, где возможно.

Бюджетные расходы уменьшили на 10 миллиардов 344,3 миллиона сомов.

Сокращение прошло практически по всем министерствам и ведомствам. Так, снижение расходов на госуслуги, соцзащиту и образование составило 1 миллиард 925 милионов сомов. Государство отказалось от выплаты стимулирующих (долевых) грантов и практически вполовину сократило расходы на капительные вложения.

Исключение составили здравоохранение, экономические вопросы и обслуживание госдолга. На них экономить не будут.

Самое большое увеличение трат предусмотрено именно на сектор здравоохранения. Его бюджет вырастет сразу в 2,1 раза.

Рост раздела «Экономические вопросы» связан с увеличением расходов на программу госинвестиций. По обещаниям правительства, средства пойдут на восстановление экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Есть только одна проблема. Реанимировать экономику кабмин планирует за счет донорских средств. И не все они будут грантами, планируется и получение новых кредитов. Следовательно, в 2020 году вырастут и траты на обслуживание госдолга.

Сегодня никто не знает, как долго стране придется бороться со вспышкой коронавируса и как долго продлятся карантинные ограничительные меры. Потому остается и неопределенность в бюджете. Это значит, что министерства и ведомства не могут быть уверены, что их расходы вновь не урежут.

И это прописано в законопроекте во внесении изменений в закон о республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы. Документ пополнился новой главой. Она гласит, что в рамках исполнения чрезвычайного бюджета правительство вправе перераспределять бюджетные средства.

Рекордный дефицит бюджета

Представленный проект бюджета характеризуется рекордным ростом дефицита казны. Резкое сокращение расходов не сильно помогло. По сравнению с утвержденным бюджетом они уменьшились лишь на 10,3 миллиарда сомов, а доходы снизились сразу на 30,8 миллиарда сомов.

В итоге дефицит бюджета вырос почти в 4 раза — с 7,9 миллиарда сомов до 28,4 миллиарда сомов.

Дефицит составит почти 18 процентов бюджетных расходов. Собственных средств для закрытия этой дыры у Кыргызстана нет. Более того, по внутренним источникам будет падение на 10 миллиардов сомов по сравнению с запланированными параметрами. Вся надежда только на внешнюю помощь. Извне правительство ожидает получить 38,5 миллиарда сомов.