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Экономика

Более миллиарда сомов обещает Садыр Жапаров на поддержку тех, кто брал кредиты

Правительство выделит 1,2 миллиарда сомов на поддержку кыргызстанцев, которые ранее получили кредиты в размере до 100 тысяч сомов и из-за весенних ограничений в связи с распространением коронавируса не имеют возможности их выплатить. Об этом исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров пообещал сегодня на встрече с жителями Нарына.

Сельчане пожаловались, что не могут рассчитаться по кредитам, потому что многие остались без работы из-за CОVID-19. Садыр Жапаров заверил, что решит проблему.

По его словам, у кого кредиты до 100 тысяч сомов, им помогут решить вопрос по процентам до февраля.

Остальных Садыр Жапаров призвал подождать — если власти смогут, то помогут.

23 октября он заявил, что дефицит бюджета составляет около 28 миллиардов сомов. Но по предоставляемым главе кабмина данным, картина намного хуже.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172395/
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