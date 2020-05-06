В Кыргызстане разработали второй пакет мер по поддержке секторов экономики

В целях дополнительной поддержки бизнеса и постепенного восстановления экономики правительство разработало второй пакет мер по поддержке секторов экономики и субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, пакет содержит 19 мероприятий, в которых предусмотрели реализацию программы льготного кредитования субъектов предпринимательства и ряд фискальных мер, направленных на пересмотр обязательств налоговых контрактов и проведение реструктуризации задолженности по налогам и социальным отчислениям. Также ожидается поддержка предпринимательской деятельности, направленной на экспорт и обеспечение продовольственной безопасности.

«Мы нашли источники финансирования. Предварительно речь идет о 40 миллиардах сомов. Среди них 4 миллиарда 200 миллионов со счета «Кумтора», со счетов доноров — 14 миллиардов сомов, 4 миллиарда 300 миллионов — по итогам реструктуризации внешнего долга. Также около 17,5 миллиарда сомов из других источников, таких как Российско-Кыргызский фонд развития, Евразийский фонд стабилизации и развития», — сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.