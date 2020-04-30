19:06
USD 78.94
EUR 85.79
RUB 1.07
Экономика

Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома

В ближайшее время планируется снижение розничной стоимости ГСМ в среднем на 2 сома. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, дальнейшая динамика цен будет зависеть от активизации экономической деятельности в республике и ситуации с ценообразованием на нефть на мировом рынке.

«Решение принято в ходе переговоров соответствующих государственных органов с представителями нефтетрейдеров страны. В настоящее время осуществляется бесперебойная работа по обеспечению республики необходимым объемом ГСМ. При этом предпринимаются меры по недопущению дефицита на нефтепродукты», — отметили в отделе.

В правительстве добавили, что по итогам четырех месяцев 2020-го по республике отмечается снижение розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года. Бензин в среднем по стране подешевел на 2,8 сома (или 6,7 процента), а средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 4,7 сома (или 9,7 процента). Кроме того, значительно снизились оптовые цены на ГСМ, которые реализуются с нефтебаз. Бензин подешевел на 11,6 сома (или 32 процента), а дизельное топливо — на 11 сомов (или 21,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151548/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
ГСМ в Кыргызстане достаточно, утверждают в правительстве
Цифра дня. 214,7 тысячи тонн топлива ввезли в Кыргызстан за два месяца
Депутаты поручили правительству обеспечить сырьем отечественные НПЗ
Депутат считает, Кыргызстан мог бы обеспечить рынок отечественными ГСМ
Цифра дня. 345 заправок установили автоматизированную систему отпуска топлива
Скачка цен после перехода на экологическое топливо не будет
Пожар на складе ГСМ. Соседи не раз жаловались, но власть бездействовала
Цифра дня. 972,9 тысячи тонн ГСМ ввезли в Кыргызстан в 2019 году
На границе с Казахстаном пограничники пресекли контрабанду ГСМ
Новые правила торговли ГСМ. Оптовая продажа возможна только с нефтебаз
Популярные новости
Оживление экономики. Как послабления в&nbsp;работе превратились в&nbsp;фарс Оживление экономики. Как послабления в работе превратились в фарс
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;27&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 апреля
ЕС&nbsp;выделит более 36&nbsp;миллионов евро для поддержки Кыргызстана в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 ЕС выделит более 36 миллионов евро для поддержки Кыргызстана в борьбе с COVID-19
Бизнес
Коронавирус и&nbsp;домашние животные: как обезопасить себя и&nbsp;питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в&nbsp;другие формы Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы
Что такое фитр-садака и&nbsp;как ее&nbsp;оплатить во&nbsp;время&nbsp;ЧП? Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
30 апреля, четверг
19:02
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и...
19:00
Цифра дня. 17 тысяч 43 ребенка родились в Кыргызстане за время карантина
18:28
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
18:07
Длинные майские выходные. В Минтруда рассказали, кто будет отдыхать
18:02
Милиционеры отказываются от выплат — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев