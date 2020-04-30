Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома

В ближайшее время планируется снижение розничной стоимости ГСМ в среднем на 2 сома. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, дальнейшая динамика цен будет зависеть от активизации экономической деятельности в республике и ситуации с ценообразованием на нефть на мировом рынке.

«Решение принято в ходе переговоров соответствующих государственных органов с представителями нефтетрейдеров страны. В настоящее время осуществляется бесперебойная работа по обеспечению республики необходимым объемом ГСМ. При этом предпринимаются меры по недопущению дефицита на нефтепродукты», — отметили в отделе.

В правительстве добавили, что по итогам четырех месяцев 2020-го по республике отмечается снижение розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года. Бензин в среднем по стране подешевел на 2,8 сома (или 6,7 процента), а средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 4,7 сома (или 9,7 процента). Кроме того, значительно снизились оптовые цены на ГСМ, которые реализуются с нефтебаз. Бензин подешевел на 11,6 сома (или 32 процента), а дизельное топливо — на 11 сомов (или 21,3 процента).