Бюджет Бишкека до конца года может потерять более миллиарда сомов

Потери бюджета Бишкека до конца года могут составить более миллиарда сомов. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, с начала пандемии в столице закрылись 15 тысяч объектов бизнеса, что существенно отразилось на доходной части Бишкека.

«Потери бюджета на сегодня составили около 450 миллионов сомов, на конец года могут вырасти до более миллиарда сомов. Мэрия намерена пересмотреть бюджет на 2020 год, кроме защищенных статей и обязательных платежей», — сказал он.

Отметим, что доходы Бишкека в 2020 году были запланированы на уровне 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов.