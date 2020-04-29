«Перенос сроков внедрения автоматизации по налогам было пожеланием бизнеса», — заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в первом антикризисном плане около 60 процентов мероприятий были либо предложениями предпринимателей, либо идеями правительства, которые совпали с пожеланиями бизнеса. Например, было много просьб о предоставлении отсрочек по отчетности по налогам, Соцфонду, Национальному статистическому комитету.

«Сейчас на стадии завершения находится второй антикризисный план. По нему поступило много предложений от бизнеса. В первую очередь это касается внедрения механизма льготного финансирования. Это учтено и будет работать», — пообещал Эркин Асрандиев.