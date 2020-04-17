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Экономика

«Кыргыз темир жолу» не берет пени и штрафов за простой грузов

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» снизило стоимость перевозки по железной дороге для экспортеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тарифы снизили на 30 процентов для экспортеров угля при перевозке на расстоянии до 30 километров для южного отделения КТЖ. Кроме того, не начисляют и не взыскивают пени за хранение груза на контейнерной площадке и в вагонах на станциях.

АО «Узбекская железная дорога» пролонгировало свое решение до конца 2020 года о предоставлении 30-процентной скидки на перевозку всех грузов, следуемых через Узбекистан на юг Кыргызстана и в обратном направлении.

На сегодня Кыргызская железная дорога, являясь стратегическим объектом, продолжает работу в штатном режиме, круглосуточно обеспечивая прием и сдачу поездов, в том числе с грузами первой необходимости.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150429/
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