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Экономика

Президенты стран ЕАЭС завтра соберутся на видеоконференцию из-за коронавируса

Завтра, 14 апреля, состоится рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отметим, что мероприятие пройдет по инициативе председателя ВЕЭС президента Беларуси Александра Лукашенко. Главы государств обсудят вопросы предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Напомним, что в состав Евразийского экономического совета входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150015/
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