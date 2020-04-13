Президенты стран ЕАЭС завтра соберутся на видеоконференцию из-за коронавируса

Завтра, 14 апреля, состоится рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отметим, что мероприятие пройдет по инициативе председателя ВЕЭС президента Беларуси Александра Лукашенко. Главы государств обсудят вопросы предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Напомним, что в состав Евразийского экономического совета входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.