За два месяца 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $313,6 миллиона

За январь-февраль 2020 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $313,6 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

В феврале в республику перечислено $165,1 миллиона. Это на $16,6 миллиона больше, чем месяцем ранее. А вот по сравнению с февралем 2019-го показатель снизился на $14,3 миллиона, с декабрем того же года — на $49,8 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $304,7 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $4,9 миллиона, а из США — $3,3 миллиона.

По итогам января 2020-го наблюдался и отток денежных средств — $74,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $73,41 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе текущего года в Кыргызстан составил $238,7 миллиона.

Напомним, что по итогам прошлого года объем денежных переводов в страну составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.