АБР выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с коронавирусом

Достигнута договоренность по привлечению инвестиционного проекта для борьбы с COVID-19 на $20 миллионов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, речь идет о средствах Азиатского банка развития. Кроме того, подготовлен и направлен в Исламский банк развития (ИБР) список оборудования и медицинских препаратов и других расходов, связанных с борьбой с COVID-19. Планируется, что их закупят в рамках действующих проектов ИБР за счет сэкономленных средств в размере около $15 миллионов.

«Министерство финансов продолжает работу в этом направлении. Информация об итоге работы будет предоставляться регулярно», — подчеркнули в Минфине.