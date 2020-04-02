Импортеры смогут теперь получить электронные справки от Госналоговой

Начата выдача в электронном виде справок о налоговой регистрации для импорта товаров из государств — членов ЕАЭС. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

По ее данным, импортер может подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ГНС. Уполномоченный сотрудник Налоговой службы, рассмотрев в установленные сроки электронное заявление, оформляет справку в информационной системе ГНС и вносит пометку о выдаче/отказе (в случае отказа — с указанием причины) и направляет сканированную справку на электронную почту импортера.

При необходимости справка о налоговой регистрации на ввоз товара из стран ЕАЭС также выдается на бумажном носителе.

«При ввозе товаров налоговик на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, может в онлайн-режиме установить подлинность справки по номеру и выданной дате в информационной системе Налоговой службы», — подчеркнули в ГНС.

Напомним, что справка о наличии налоговой регистрации для импорта товаров из государств — членов ЕАЭС действительна для субъектов, зарегистрированных в управлении Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками в качестве плательщиков НДС, сроком на 180 календарных дней, для остальных субъектов — сроком на 60 календарных дней со дня получения. В случае неуплаты косвенных налогов по импорту и непредставления соответствующей налоговой отчетности на основании ранее выданных справок новая справка выдаваться не будет.