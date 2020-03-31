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Экономика

Доллар в Кыргызстане подорожал до 82 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать и на сегодня достиг отметки 82 сома.

Коммерческие банки страны покупают американскую валюту по 80,7-81,3 сома, а продают — по 81,5-82 сома. Всего за сутки доллар подорожал сразу на 0,5-1 сом. В итоге за две недели он вырос в цене на 4 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке 80,81 сома (рост за сутки на 0,76 процента).

Российский рубль остался на прежних позициях. Его покупают по 0,9-1,01 сома, а продают по 1,06-1,09 сома. Официальный курс — 1,0114 сома (падение за сутки на 1,98 процента).

Напомним, вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день курс опустился до 78 сомов и держался на отметке до 24 марта. Затем он снова начал расти.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148610/
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