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Экономика

За последние три дня доллар в Кыргызстане подорожал еще на 70-80 тыйынов

В Кыргызстане продолжает расти курс доллара. За последние три дня американская валюта выросла в цене на 70-80 тыйынов.

Сегодня коммерческие банки страны покупают доллар по 80,1-80,3 сома, а продают — по 80,7-80,9 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке в 80,2015 сома (рост за сутки — на 0,58 процента).

Напомним, вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день он опустился до 78 сомов и держался на этой отметке до 24 марта. А затем он снова начал расти в цене.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148212/
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