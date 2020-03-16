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Экономика

Почти $1 триллион потеряли богатейшие люди мира с начала года

Состояние богатейших людей мира с начала 2020 года сократилось почти на $1 триллион. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Опасения из-за распространения коронавируса оказывают сильное влияние на мировые рынки. Биржи США в прошлый четверг потеряли 9,5-10 процентов, а биржи Европы обрушились на 11-16,6 процента после заявления Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

«В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли $331 миллиард, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к $950 миллиардам», — отметило агентство.

Таким образом, с начала года самые богатые люди мира потеряли 16 процентов совокупного собственного капитала. Например, глава французской LVMH Бернар Арно потерял $9,5 миллиарда, глава Amazon Джефф Безос — $8,1 миллиарда.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146603/
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