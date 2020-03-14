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Экономика

К концу марта топливо в Кыргызстане может немного подешеветь

К концу марта в Кыргызстане ожидается небольшое снижение стоимости ГСМ. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

Отмечается, что после значительного понижения 10 марта цены на нефть по итогам торгов 11 марта на ведущих мировых биржах незначительно повысились. Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в мае на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $37,22 (+2,86) за баррель. Средневзвешенная стоимость апрельских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $34,36 (+3,23) за баррель.

«Согласно имеющейся информации, на российском рынке нефтепродуктов наблюдается незначительное понижение оптово-отпускных цен на ГСМ. С учетом этих обстоятельств и резкого скачка курса доллара по отношению к сому, во второй половине марта на рынке ГСМ Кыргызстана цены снизятся примерно на 1,5-2 процента», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146474/
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