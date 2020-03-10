Скачок курса доллара. Правительство держит ситуацию на контроле

Премьер-министр провел совещание по ситуации, складывающейся на мировых рынках, и ее влиянии на экономику Кыргызстана.

По данным пресс-службы кабмина, обсуждена ситуация на валютном рынке и в банковском секторе, а также принимаемые меры по обеспечению стабильности курса национальной валюты в связи со снижением цен на нефть и негативными колебаниями на валютных рынках стран, являющихся основными торгово-экономическими партнерами Кыргызстана.

Особое внимание уделено основным рискам влияния внешних шоков на экономику Кыргызстана и мерам по стабилизации уровня торгового баланса.

Чиновники говорили о важности эффективного использования имеющихся инструментов Национального банка КР для обеспечения стабильной и сбалансированной работы валютного рынка.

По информации председателя НБ КР Толкунбека Абдыгулова, на сегодняшний день наблюдается «естественная» реакция коммерческих банков и обменных пунктов на внешние колебания.

Финансовый регулятор обладает достаточными резервами для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул необходимость оперативного реагирования и принятия действенных мер для сглаживания резких колебаний обменного курса национальной валюты, а также обеспечения стабильной работы финансово-кредитных учреждений страны.

Он поручил провести оценку влияния курсовой разницы на международных рынках для принятия эффективных мер обеспечения макроэкономической стабильности и поддержания уровня экспорта отечественной продукции за рубеж.

Министерству экономики и Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено осуществлять постоянный мониторинг цен на товары первой необходимости и продовольственные товары для предотвращения необоснованного и спекулятивного поднятия цен.