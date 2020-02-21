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Экономика

Счетной палате нужно запретить проверки бизнеса по запросам правоохранителей

Бизнес-сообщество Кыргызстана выступает за исключение из функций Счетной палаты проведения аудитов по запросу правоохранительных органов. Об этом говорится в обращении семи бизнес-ассоциаций и объединений.

В Жогорку Кенеше рассматривают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» (в Бюджетный кодекс, Закон «О Счетной палате»). Документ инициировало правительство. Законопроект предлагает проведение аудита предприятий и организаций независимо от формы собственности для дачи заключений, ответов на запросы правоохранительных органов по материалам досудебного производства по уголовному делу.

«Однако эти функции должны выполнять либо частные аудиторские компании, либо Государственная судебно-экспертная служба на основании уголовного дела по итогам проверки со стороны Налоговой службы и других соответствующих государственных органов. Мы просим поддержать нашу инициативу об исключении из функции Счетной палаты проведения аудитов по запросу правоохранительных органов», — отмечается в обращении.

Под обращением подписались Торгово-промышленная палата, Ассоциация поставщиков, Международный деловой совет, бизнес-ассоциация «ЖИА», Союз банков, Ассоциация операторов связи и Союз ювелиров и предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144377/
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Счетной палате нужно запретить проверки бизнеса по запросам правоохранителей