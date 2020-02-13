Очередь из грузовиков перед границей. Кыргызстан пожаловался в ВТО

Кыргызстан обратился во Всемирную торговую организацию из-за сложностей с прохождением кыргызских грузовиков через границу с Казахстаном. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, с марта 2019-го на территории РК отмечают значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызстана. Они вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей.

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«Для принятия необходимых мер по урегулированию сложившейся сложной ситуации на границе КР в течение всего прошлого года направляла официальные письменные обращения в Казахстан. Проводились двусторонние консультации на площадке ВТО. Кыргызская сторона подробно ознакомила казахскую с критической ситуацией массового скопления автомашин с призывом устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил», — рассказали в Минэкономики.

Из-за отсутствия признаков улучшения ситуации на границе заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров и руководитель представительства ведомства по вопросам ВТО Нурбек Максутов приняли участие в заседании Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации в Женеве (Швейцария).

«Кыргызская Республика проинформировала членов ВТО о нарушениях и несоблюдении международных правил торговли Казахстаном, выраженных в форме ужесточенных мер по пропуску грузового транспорта, досмотру грузов и сложностью при прохождении транзитных товаров через территорию КР. До сведения участников комитета довели информацию о том, что действия РК привели к скоплению грузового транспорта длиной до 10 километров , а количество единиц грузового транспорта, простаивающих на границе и в специализированных зонах, составляет около 250 автомашин. Действия Казахстана наносят непоправимый вред торговым отношениям Кыргызстана с третьими странами, а также каждому без исключения грузовому перевозчику КР», — говорится в сообщении.

Кыргызстан по итогам выступления привел статьи нарушаемых норм ключевых соглашений ВТО и призвал Казахстан неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства и действовать в духе соглашений данной организации. КР потребовала немедленно устранить скрытые торговые барьеры и предоставить беспрепятственные транзитные маршруты кыргызским грузоперевозчикам.