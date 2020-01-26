В 2019 году в Кыргызстане дешевле всего было жить в Таласской области

В Кыргызстане в 2019 году самый высокий прожиточный минимум отмечен в Джалал-Абадской области, самый низкий — в Таласской. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Величина прожиточного минимума в 2019 году в среднем на душу населения составила 4 тысячи 806,32 сома. По сравнению с 2018-м она выросла на 0,3 процента.

Структура прожиточного минимума разработана и утверждена индивидуально для каждой социально-демографической группы населения. Доля продовольственных товаров (в среднем для населения) составляет 65 процентов, непродовольственных — 16 процентов, услуг — 17 процентов, налогов — 2 процента.

Состав продовольственной корзины прожиточного минимума содержит 32 наименования продуктов, нормы потребления которых разработаны индивидуально для каждой социально-демографической группы населения.

Энергетическая ценность продовольственной корзины в среднем составляет 2101 ккал, а ее химический состав содержит 73 грамма белков и 71 грамм жиров.

По оперативным данным, размещенным на официальных сайтах статистических служб стран СНГ, наибольшее значение прожиточного минимума отмечалось в России. Там показатель составил $170. В Кыргызстане он самый низкий — $68.