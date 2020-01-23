23:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане хотят развить производство отделочных материалов

Почти 80 процентов отделочных материалов Кыргызстан импортирует, их можно производить в стране. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госстроя Мирбек Акматалиев.

По его словам, одно из направлений стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — развитие производства строительных материалов.

Читайте по теме
Стратегия развития строительной отрасли позволит сделать ее конкурентной

«У нас производят материалы, которые идут на каркас здания. Обои, лакокрасочные и электромонтажные материалы, керамика — все это завозится», — сказал он.

Замглавы Госстроя пояснил, что стратегия предполагает развитие производства тех видов стройматериалов, которые в стране не изготавливают.

«Так мы обеспечим конкурентоспособность нашей строительной отрасли в работе с соседями по СНГ и ЕАЭС», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141417/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Лобби застройщиков. В Кыргызстане упразднили разрешения на строительство
Стратегия развития строительной отрасли позволит сделать ее конкурентной
Лобби застройщиков. Зачем разрабатывать механизм изъятия домов и земли
Бишкек превратился в большое село. Правительство намерено улучшить облик столицы
Из-за отсутствия стандартов часть школ построили из опасных для детей материалов
Дом для сотрудников ГКНБ построят на Иссык-Куле
Строительная компания перекрыла тротуар. Пешеходы вынуждены идти по дороге
В «Востоке-5» построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на строительство
Еще два новых корпуса хочет построить Ошский государственный университет
Популярные новости
Как ввезти или вывезти $100 тысяч в&nbsp;страны ЕАЭС. Разъяснения Таможенной службы Как ввезти или вывезти $100 тысяч в страны ЕАЭС. Разъяснения Таможенной службы
Неутешительный прогноз. Цены в&nbsp;2020 году в&nbsp;Кыргызстане будут только расти Неутешительный прогноз. Цены в 2020 году в Кыргызстане будут только расти
Более половины расходов бюджета Бишкека направлено на&nbsp;соцсектор Более половины расходов бюджета Бишкека направлено на соцсектор
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;20&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
23:08
Опасная красотка из мира рестлинга: жесткая на ринге и яркая за его пределами Опасная красотка из мира рестлинга: жесткая на ринге и ...
22:41
В Кыргызстане хотят развить производство отделочных материалов
22:16
Четыре новых вида акул обнаружили австралийские ученые
21:46
В парке имени Ататюрка продолжают сносить аттракционы
21:26
Массовой дракой завершился баскетбольный матч в США