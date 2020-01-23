В Кыргызстане хотят развить производство отделочных материалов

Почти 80 процентов отделочных материалов Кыргызстан импортирует, их можно производить в стране. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госстроя Мирбек Акматалиев.

По его словам, одно из направлений стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — развитие производства строительных материалов.

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«У нас производят материалы, которые идут на каркас здания. Обои, лакокрасочные и электромонтажные материалы, керамика — все это завозится», — сказал он.

Замглавы Госстроя пояснил, что стратегия предполагает развитие производства тех видов стройматериалов, которые в стране не изготавливают.

«Так мы обеспечим конкурентоспособность нашей строительной отрасли в работе с соседями по СНГ и ЕАЭС», — сказал он.