Объем денежных переводов в Кыргызстан продолжает снижаться

За январь — ноябрь 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан составил $2 миллиарда 192 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

В отличие от 11 месяцев 2018-го показатель сократился на $287,4 миллиона. В ноябре мигранты перевели в республику $191,4 миллиона. Это на $28,09 миллиона меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с ноябрем 2018 года показатель уменьшился на $36,18 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $2 миллиард 148,9 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $27,9 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $13,7 миллиона. По итогам января — ноября этого года наблюдался и отток денежных средств — $493,5 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $487,9 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — ноябре 2019-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 698,5 миллиона.

По итогам 2018 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.