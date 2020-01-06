13:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Банки будут запрашивать больше сведений при отправке денежных переводов

В Кыргызстане могут расширить перечень информации, необходимой для отправки денежного перевода. Соответствующие поправки разработаны и вынесены на общественное обсуждение Национальным банком.

Отмечается, что это делается для соблюдения требований ФАТФ по противодействию терроризму и отмыванию денег. Сейчас банки и операторы денежных переводов запрашивали у отправителей и получателей денег только ФИО, год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность. После вступления в силу поправок нужно будет указывать не только год, но и дату, место рождения, адрес места жительства (регистрации, пребывания), а также при наличии ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).

Кроме того, банки и операторы должны будут хранить информацию по денежным переводам в автоматизированной банковской системе и предоставлять их по запросу Нацбанка в течение трех рабочих дней.

Напомним, что в начале декабря 2019 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласовала повышение рейтинга Кыргызстана по 13 рекомендациям ФАТФ.
Ссылка:
просмотров: 681
Версия для печати
Материалы по теме
Лимит на денежные переводы в Кыргызстан из России увеличен до 150 тысяч рублей
Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год на $242,1 миллиона
Вывод $48,3 миллиарда из Кыргызстана. Комментарий Национального банка
Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год почти на $200 миллионов
Россия оставила ограничения для денежных переводов мигрантов из Кыргызстана
Парламент должен отложить принятие соглашений с ЕАЭС из-за лимитов на переводы
Мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 570,5 миллиона с начала года
Ограничение на переводы мигрантов. ЕЭК запросит информацию у Центробанка России
Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан
Вероника Никишина: Ограничения в переводах — это недоинтеграция
Популярные новости
Финансовое благополучие. Подводим итоги и&nbsp;планируем свой бюджет на&nbsp;2020-й Финансовое благополучие. Подводим итоги и планируем свой бюджет на 2020-й
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;4&nbsp;января. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 4 января. Сколько семья тратит на еду
За&nbsp;новогодние праздники доллар в&nbsp;Кыргызстане вырос на&nbsp;10&nbsp;тыйынов За новогодние праздники доллар в Кыргызстане вырос на 10 тыйынов
В&nbsp;странах ЕАЭС начал действовать новый регламент на&nbsp;средства пожаротушения В странах ЕАЭС начал действовать новый регламент на средства пожаротушения
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
6 января, понедельник
13:15
Водительские права в Кыргызстане можно получить в праздничные дни: 6 и 7 января Водительские права в Кыргызстане можно получить в празд...
12:26
ДТП с патрульной машиной в Бишкеке попало на видео
12:21
Банки будут запрашивать больше сведений при отправке денежных переводов
12:02
В Джалал-Абаде судья в нетрезвом состоянии попала в ДТП
12:00
Темно-синий цвет, большие сумки. Что будет модно в 2020 году