Банки будут запрашивать больше сведений при отправке денежных переводов

В Кыргызстане могут расширить перечень информации, необходимой для отправки денежного перевода. Соответствующие поправки разработаны и вынесены на общественное обсуждение Национальным банком.

Отмечается, что это делается для соблюдения требований ФАТФ по противодействию терроризму и отмыванию денег. Сейчас банки и операторы денежных переводов запрашивали у отправителей и получателей денег только ФИО, год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность. После вступления в силу поправок нужно будет указывать не только год, но и дату, место рождения, адрес места жительства (регистрации, пребывания), а также при наличии ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).

Кроме того, банки и операторы должны будут хранить информацию по денежным переводам в автоматизированной банковской системе и предоставлять их по запросу Нацбанка в течение трех рабочих дней.

Напомним, что в начале декабря 2019 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласовала повышение рейтинга Кыргызстана по 13 рекомендациям ФАТФ.