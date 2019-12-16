К концу года инфляция в Кыргызстане может составить 3,5 процента

На конец 2019 года инфляция в Кыргызстане может приблизиться к уровню около 3,5 процента. Такие данные содержатся в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что факторы, оказывающие основное давление на инфляционные процессы в 2019 году, частично пересмотрены. Воздействие на инфляцию за счет повышения цен на продовольствие окажется не таким сильным, как ожидалось ранее. Но во II квартале она частично компенсирована увеличением административных цен вследствие повышения тарифов на холодную воду.

Среди внутренних факторов вклад в инфляцию привнесет остаточное воздействие повышения акцизов на табак в I квартале 2019 года и небольшое расширение потребительского спроса, обусловленного увеличением заработных плат учителям и медработникам в IV квартале.

«В 2020-м среднее значение инфляции ожидается около 4 процентов. На конец года показатель достигнет значения около 4,5 процента», — подчеркнули в Нацбанке.