В ГНС установлены нарушения налогового законодательства на 14,5 миллиона сомов

Аудит деятельности Государственной налоговой службы по выполнению доходной части госбюджета за 2018 год выявил нарушения налогового законодательства на 14,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По ее данным, выявлены такие нарушения, как наличие неподтвержденных документами ввозимых товаров и уплаты косвенных налогов по экспортным поставкам, потери по налоговым платежам в результате списания остаточной налоговой задолженности некоторых субъектов-банкротов, а также нерационально использованные средства.

По отдельным налогоплательщикам установлены неподтвержденные документами о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров, где сумма НДС составляет 14,2 миллиона сомов.

В ходе аудита доначислено 2,2 миллиона сомов.

«В связи с невыполнением требований Налогового кодекса по отдельным налогоплательщикам отмечены риски неуплаты ими налогов на общую сумму 97,1 миллиона сомов. По этим фактам ГНС рекомендовано провести проверки. Кроме того, в рамках аудита выявлены потери бюджета на 137,3 миллиона сомов в результате списания остаточной налоговой задолженности 13 субъектов-банкротов в связи с ликвидацией по результатам завершения процедуры специального администрирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, за работу в выходные дни сотрудникам ГНС выплачена заработная плата на 24,3 миллиона сомов. В эти дни они выполняли текущие, ежедневные функциональные обязанности без выявления дополнительных резервов, взыскания просроченной налоговой задолженности и ее реального сокращения.