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Экономика

В Кыргызстане отмечено максимальное снижение цен на непродовольственные товары

Среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) максимальное снижение розничных цен на непродовольственные товары наблюдалось в Кыргызстане — на 0,1 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что в ноябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го максимальный уровень инфляции (4,7 процента) в потребительском секторе экономики отмечен в Казахстане. В Армении наоборот отмечено снижение цен на 0,5 процента.

В Казахстане больше всего подорожали продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 8,4 процента, непродовольственные товары — на 4,3 процента. В Беларуси зафиксирован максимальный прирост тарифов на услуги — на 6 процентов.

В то же время максимальное снижение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Армении — на 2,4 процента.
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