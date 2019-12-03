Контрабанда товаров. От налоговиков потребовали не пропускать неучтенку

Глава Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев потребовал от налоговиков на границе не допускать фактов провоза неучтенных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, председатель ГНС напомнил сотрудникам, что качественное администрирование косвенных налогов является одной из актуальных и важных задач фискального органа. Поэтому фискалы должны работать добросовестно, честно и принципиально.

Кабыл Абдалиев раскритиковал работу начальников ряда территориальных налоговых органов за недостаточно качественный контроль поступающей с постов информации о провозе товаров и слабую организацию работы по обеспечению поступления косвенных налогов в бюджет.

Все тайное рано или поздно становится явным. Пусть не думают те, кто не чист на руку, что им все сойдет. Кабыл Абдалиев

«Мы и дальше будем вести жесткую борьбу с коррупцией и избавляться от нечистоплотных сотрудников. Это касается всех работников ведомства, начиная от руководящего состава вплоть до рядовых сотрудников. Каждый импортер, который завозит товар в предпринимательских целях, должен уплачивать причитающиеся налоги в бюджет страны. Неприкасаемых быть не должно», — предупредил он.