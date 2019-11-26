Правительству Кыргызстана предлагают признать проблемы и уйти в отставку

«Правительству нужно признать проблемы и уйти в отставку во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым», — заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Мирлан Жеенчороев.

Парламентарий задал несколько вопросов, касающихся контрабанды товаров в страну, разночтений в статистике по ввозу товаров из Китая, а также борьбы с незаконным ввозом товаров в страну. Однако ответы чиновников не понравились депутату.

«Какой смысл задавать вопросы, если ответы все равно не получаю. Правительство безвольное и безынициативное. Надо ставить в парламенте вопрос, нужно ли нам такое правительство. Предприниматели вам не верят, бизнесом не занимаются, налоги не платят. Это вина правительства», — заявил Мирлан Жеенчороев, обращаясь к вице-премьер-министру Женишу Разакову.