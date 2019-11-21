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Экономика

Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,6 процента

Объемы экспорта Кыргызстана в страны ЕАЭС за девять месяцев 2019 года снизились на 3,6 процента. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Эльдар Алишеров.

По его словам, причиной падения экспорта является усиленный контроль со стороны Казахстана.

«Мы вели переговоры на площадке ЕАЭС, но усиленный контроль повлиял на экспорт. После того как Казахстан ослабил контроль, экспорт восстанавливается. Отрадно, что растет внутренний рынок, то есть производство увеличилось — начался экспорт рыбной, молочной, мясной продукций», — сказал Эльдар Алишеров.

Чиновник добавил, что вместе с экспортом упал и импорт продукции легкой промышленности на $300-350 миллионов.
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