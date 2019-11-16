С начала года реабилитировано и отремонтировано 374,7 километра дорог

С начала 2019 года по стране реабилитировано и отремонтировано 374,7 километра дорог международных транспортных коридоров. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, ремонт проводился в рамках реализации программы развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы.

Отмечается, что утвержден перечень из 113 объектов улиц и дорог в районных центрах республики общей протяженностью почти 14 километров на 600 миллионов сомов. Деньги выделены из республиканского бюджета. На сегодня все работы завершены. Принимаются меры для увеличения количества автобусных сообщений между регионами.

Лидером по охвату автобусным сообщением остается Чуйская область — 98,7 процента, наименьший показатель в Нарынской области — 69,4 процента.

«Согласно маршрутной сети по состоянию на 2019 год в республике имеется 1 тысяча 7 автобусных маршрутов, в том числе 23 международных, 292 междугородних, 410 пригородных и 282 городских», — говорится в сообщении.