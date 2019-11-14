В бюджете ГРС за 2018 год установлены нарушения на 6,4 миллиона сомов

В Государственной регистрационной службе и ее подведомственных организациях за 2018 год установлены финансовые нарушения на 6 миллионов 370,2 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам планового аудита.

Из выявленной суммы нарушений необоснованные выплаты заработной платы составляют 4 миллиона 955,8 тысячи сомов. При установлении доплат за работу с вредными или опасными условиями труда не соблюдены нормы законодательства. Найдены нарушения в центральном аппарате и подведомственных структурах ГРС на 3 миллиона 682 тысячи сомов.

Кроме того, в Государственном архиве за счет экономии фонда оплаты труда по бюджетным средствам выплачены работникам, не относящимся к категории государственных служащих и занятым в государственных учреждениях, премии на 802,7 тысячи сомов.

«Установлены нарушения при выплате командировочных расходов, списание средств без подтверждающих документов, завышение объемов строительно-монтажных работ. В центральном аппарате ГРС для развития проекта «Гибридная почта» в регионах республики закуплено оборудование, которое на сегодня не работает. Это свидетельствует о расходовании 4 миллионов 870 тысяч сомов бюджетных средств без достижения планируемых целей», — подчеркнули в СП.

При этом из выявленных финансовых нарушений подлежит восстановлению 2 миллиона 217 тысяч сомов. В ходе аудита восстановлено 1 миллион 816,4 тысячи. Кроме того, резервы и потери бюджета составляют 63 миллиона 834,8 тысячи сомов, а нерационально использованные бюджетные средства — 5 миллионов 952,4 тысячи.