Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год почти на $200 миллионов

В январе — сентябре 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $1 миллиарда 780,4 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

В отличие от первых девяти месяцев 2018-го, показатель сократился на $191,4 миллиона. В сентябре мигранты перевели в страну $209,9 миллиона. За месяц показатель снизился на $9,5 миллиона, а вот по сравнению с сентябрем прошлого года — на $17,7 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 745,2 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $23,4 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $11,2 миллиона. По итогам января — сентября этого года наблюдался и отток денежных средств — $383 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $379,6 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2019-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 397,4 миллиона.

По итогам 2018 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.