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Экономика

В Бишкеке самые низкие среди стран ЕАЭС цены на баранину, масло и муку

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на пшеничную муку, сливочное масло и баранину. Такие данные по итогам сентября 2019-го приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, максимальные средние цены на товары первой необходимости в сентябре 2019 года по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС зафиксированы в городе Москве. При этом в сентябре 2019 года предельная средняя розничная цена на картофель ($0,38) отмечена в Москве, а минимальная розничная ($0,27) — в Нур-Султане.

Наиболее низкие цены на говядину ($4,11) оказались в Минске, а на муку первого сорта ($0,42) и баранину ($4,29) — в Бишкеке.

Пастеризованное молоко было самым дешевым ($0,67) в столице Казахстана. При этом их уровень по Бишкеку сложился выше цен, наблюдаемых в городе Нур-Султане на 9,5 процента и городе Минске — на 5,4 процента. Стоимость говядины в столице Кыргызстана оказалась на 2,4 процента дороже, чем в столице Казахстана, и на 16,6 процента, чем в столице Беларуси.

Вместе с тем в сентябре 2019 года средние цены на хлеб из муки первого сорта по городу Бишкеку превысили их уровень по городу Нур-Султану на 38,3 процента, яйца — на 12,5 процента и картофель — на 12,9 процента.

В сентябре 2019 года на среднюю зарплату меньше всего продуктов среди столиц стран ЕАЭС можно было купить именно в Бишкеке. Например, в столице Кыргызстана на среднюю зарплату можно приобрести почти в 3 раза продуктов меньше, чем в Москве. Самый большой разрыв отмечается в возможности покупки на зарплату яиц — 3,88 раза, а самый наименьший в покупке сливочного масла — 1,58 раза.

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