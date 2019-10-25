Цифра дня. 328,8 километра дорог заасфальтировали в Кыргызстане с начала года

За девять месяцев 2019-го по Кыргызстану заасфальтировали 328,8 километра дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В регионах построили дороги протяженностью 138,1 километра. В рамках Года развития регионов и цифровизации страны планировали заасфальтировать дороги в 40 районах и 8 городах общей протяженностью 139,8 километра. На сегодня асфальт уложили на 138,1 километра.

«В Чуйской области отремонтировали 27,1 километра улиц и дорог в восьми районах и Токмаке, в Ошской области — 22,3 километра, в Джалал-Абадской — 28,8 километра. В Иссык-Кульской области отремонтировали 18 километров улиц и дорог в пяти районах и двух городах, в Нарынской — 13,5 километра в пяти районах, в Таласской — 15 километров в четырех районах и Таласе. В Баткенской области отремонтировали 12,4 километра дорог в трех районах и Кызыл-Кие», — рассказали в Минтрансе.