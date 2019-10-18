В Кыргызстане усилят защиту вкладчиков на случай банкротства банков

В Кыргызстане предлагают увеличить сумму компенсации по депозитам (страхового покрытия) в коммерческих банках при наступлении гарантийного случая (банкротства). Законопроект вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

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По его данным, система защиты депозитов оберегает вкладчиков и поддерживает стабильность финансовой системы. Уровень страхового покрытия положительно влияет на уверенность населения в банках и объемы депозитной базы. Чем выше уровень страхового покрытия, тем может быть выше депозитная база коммерческих банков, которая является одним из источников ресурсов для их кредитной деятельности.

Законопроект предлагает установить, что вкладчикам коммерческого банка выплатят компенсацию не более 300 тысяч сомов.

В эту сумму входят проценты по депозитам. Вкладчикам микрофинансовой компании и/или жилищно-сберегательной кредитной организации предлагают выплачивать компенсацию не более 200 тысяч сомов в совокупности, включая проценты по депозитам.

«Увеличение страхового покрытия повысит уверенность населения в банковских сбережениях, а в условиях надлежащего надзора за коммерческими банками со стороны Национального банка окажет положительное воздействие на рост общей депозитной базы», — уверены в Минэкономики.