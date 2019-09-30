В Кыргызстане запретят давать лицензии компаниям-новичкам

В Кыргызстане предлагают запретить выдачу лицензий на право пользования недрами с целью разработки компаниям, имеющим опыт работы менее пяти лет в сфере недропользования. Такие поправки вынес Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) на общественное обсуждение.

Отмечается, что исключение будет делаться только для компаний с госдолей участия и лицензирования подземных, пресных, минеральных и термоминеральных вод. Предлагается аннулировать лицензии в тех случаях, когда компании удерживают их больше двух лет без намерения осуществлять деятельность.

Планируется установить и требование о том, чтобы горнодобывающие компании закупали не менее 80 процентов товаров и услуг в Кыргызстане. Кроме того, компании обяжут нанимать не менее 85 процентов работников из числа граждан КР.