15:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на строительство

С 2019 года в Кыргызстане переходят к комплексной экспертизе проектной документации, которая и заменит разрешение на строительство. Об этом на третьей международной конференции «Развитие института строительной экспертизы» сообщил директор департамента государственной экспертизы при Госстрое Суюнбай Арабеков.

По его словам, проект «Единого окна» разработали для проведения комплексной экспертизы — с базированием всех задействованных государственных органов в одном месте, где наряду с экспертными заключениями выдают лицензии на архитектурно-строительную деятельность, квалификационные сертификаты для специалистов и сертификаты на продукцию строительной индустрии.

Введение комплексной экспертизы позволяет сократить сроки получения всех видов экспертиз до 30 рабочих дней, для объектов первой категории — до 90 рабочих дней.

«Прежний порядок прохождения экспертизы занимал до 180 рабочих дней. При этом получение разрешения на строительство в органах архитектуры исключили, а наличие положительного заключения госэкспертизы становится основанием для начала строительно-монтажных работ», — подчеркнул Суюнбай Арабеков.

Кроме того, подготовлены поправки в законодательство, которые предусматривают передачу функций проведения пожарно-технической и экологической экспертизы проектной документации департаменту государственной экспертизы при Госстрое и консолидацию экспертов различных специальностей в одном государственном органе.
Ссылка:
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Еще два новых корпуса хочет построить Ошский государственный университет
Как судья горсуда — сестра Равшана Джеенбекова решила дом построить
Застройщик оставил без воды многоэтажный дом. Врезался в их линии
В микрорайоне «Восток-5» Бишкека между домами построят еще одну многоэтажку
Ошский государственный университет построит новый корпус и снесет старый
Компании, испортившей в Бишкеке дорогу на улице Тыныстанова, выдано предписание
Школы, детские сады, спортивные объекты. Что обещает Госстрой в 2019 году
В Лейлеке в честь 20-летия выпуска со школы одноклассники построили дом инвалиду
В Бишкеке возле парка «Ореховая роща» хотят построить дом. Местные жители против
Госстрой начал прием проектных документов в электронном формате
Популярные новости
Девальвация доллара. Потеряют&nbsp;ли кыргызстанцы деньги из-за падения &laquo;американца&raquo;? Девальвация доллара. Потеряют ли кыргызстанцы деньги из-за падения «американца»?
Аза Мигранян: От&nbsp;договора по&nbsp;&laquo;Кумтору&raquo; Кыргызстан получит четыре бонуса Аза Мигранян: От договора по «Кумтору» Кыргызстан получит четыре бонуса
Контрабанда ГСМ. На&nbsp;всех АЗС установят автоматизированную систему учета Контрабанда ГСМ. На всех АЗС установят автоматизированную систему учета
Пятилетие ЕАЭС. Нацбанк Кыргызстана выпустил памятную монету Пятилетие ЕАЭС. Нацбанк Кыргызстана выпустил памятную монету
Бизнес
Реальная бизнес-модель на&nbsp;рынке строительных материалов Кыргызстана Реальная бизнес-модель на рынке строительных материалов Кыргызстана
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
ШороGame. Компания &laquo;Шоро&raquo; запустила уникальную игру с&nbsp;дополненной реальностью ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью
КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в&nbsp;MegaPay КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay