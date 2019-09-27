В Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на строительство

С 2019 года в Кыргызстане переходят к комплексной экспертизе проектной документации, которая и заменит разрешение на строительство. Об этом на третьей международной конференции «Развитие института строительной экспертизы» сообщил директор департамента государственной экспертизы при Госстрое Суюнбай Арабеков.

По его словам, проект «Единого окна» разработали для проведения комплексной экспертизы — с базированием всех задействованных государственных органов в одном месте, где наряду с экспертными заключениями выдают лицензии на архитектурно-строительную деятельность, квалификационные сертификаты для специалистов и сертификаты на продукцию строительной индустрии.

Введение комплексной экспертизы позволяет сократить сроки получения всех видов экспертиз до 30 рабочих дней, для объектов первой категории — до 90 рабочих дней.

«Прежний порядок прохождения экспертизы занимал до 180 рабочих дней. При этом получение разрешения на строительство в органах архитектуры исключили, а наличие положительного заключения госэкспертизы становится основанием для начала строительно-монтажных работ», — подчеркнул Суюнбай Арабеков.

Кроме того, подготовлены поправки в законодательство, которые предусматривают передачу функций проведения пожарно-технической и экологической экспертизы проектной документации департаменту государственной экспертизы при Госстрое и консолидацию экспертов различных специальностей в одном государственном органе.