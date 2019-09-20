Цифра дня. 106 тысяч онлайн-справок о налоговой задолженности выдали с июня

С начала запуска 12 июня сервиса по представлению информации о налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком, участникам конкурсов государственных закупок выдали 106 тысяч 91 справку. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, через портал госзакупок выдали 91 тысячу 379 онлайн-справок с информацией об отсутствии налоговой задолженности и 14 тысяч 713 — о наличии долгов.

«Благодаря новому сервису участникам конкурса госзакупок не надо посещать налоговый орган для получения справки на бумажном носителе. При формировании конкурсной заявки через портал госзакупок участники конкурса получают информацию о налоговой задолженности в режиме онлайн. А самое главное — исключается непосредственный контакт с сотрудником налогового органа, что сокращает условия для коррупционных проявлений», — подчеркнули в ГНС.