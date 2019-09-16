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Экономика

Цены на ГСМ. За год подешевел бензин и подорожала солярка

Средние цены в августе 2019 года по сравнению с августом 2018-го на бензин АИ-92 снизились на 3,92 сома (на 8,9 процента), в то время как на дизельное топливо они, напротив, незначительно повысились (на 11 тыйынов, или 0,2 процента). Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Отмечена дифференциация розничных цен на ГСМ на рынках того или иного региона. Так, в августе 2019 года максимальные средние потребительские цены на бензин АИ-92 зафиксированы в Исфане (42,92 сома за литр), Баткене (42,1 сома за литр) и Кара-Суу (41,49 сома за литр).

Минимальные розничные цены были в селе Покровка (36,67 сома за литр), в Таласе (36,94 сома за литр) и Токмаке (38,29 сома за литр). 

Что касается стоимости дизельного топлива, то максимальные розничные цены зафиксированы в Кара-Суу (46,22 сома за литр), Баткене (46,17 сома за литр) и Исфане (46 сомов за литр). Наряду с этим минимальные цены на дизтопливо отмечены в селе Покровка (42,7 сома за литр), в Таласе (41,92 сома за литр) и Токмаке (42,39 сома за литр).

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