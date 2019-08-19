Мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 126,4 миллиона с начала года

В январе — июне 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $1 миллиарда 126,4 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По сравнению с первыми пятью месяцами 2018-го показатель сократился на $102,4 миллиона. В июне мигранты перевели в страну $191,6 миллиона. За месяц показатель сократился на $2,7 миллиона, а вот по сравнению с июнем 2018-го — на $64,9 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 104,6 миллиона.

На втором месте по объему переводов — США, $14,9 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $6,5 миллиона.

По итогам января — июня 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $247,5 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $245,6 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — июне 2019 года в Кыргызстан составил $878,9 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.