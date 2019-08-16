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Экономика

Российско-Кыргызский фонд развития снизил процентные ставки на кредиты

Российско-Кыргызский фонд развития снизил процентные ставки на кредиты в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Процентная ставка на финансирование в национальной валюте снижена с 10 до 9 процентов годовых в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение.

На финансирование проектов по улучшению инфраструктуры туризма в Бишкеке и инфраструктуры образования ставка снижена с 12 до 11 процентов годовых. Условия действуют только на вновь заключаемые кредитные договоры.
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