Андрей Широков: В Кыргызстане нужно создать предпосылки для роста экономики

В этом году Евразийский фонд стабилизации и развития празднует юбилей. Корреспондент 24.kg поговорил с директором ЕФСР Андреем Широковым о достижениях в работе фонда, сложностях в сотрудничестве с Кыргызстаном и перспективных проектах для нашей республики.

— Фонд создан в 2009 году как антикризисный. Как изменилась за десять лет структура его работы?

— ЕФСР создан сразу после глобального финансово-экономического кризиса. Это определило его миссию — содействие государствам-участникам в преодолении последствий экономических кризисов и обеспечение долгосрочной устойчивости и развития их экономик.

Накопленный портфель, который состоит из 17 проектов на разных стадиях реализации, достиг $5,3 миллиарда.

У ЕФСР шесть государств-членов — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Общий объем финансовых ресурсов фонда превышает $8,5 миллиарда. Нашими крупнейшими вкладчиками являются Казахстан и Россия.

Евразийский фонд стабилизации и развития — региональный финансовый механизм для постсоветской Евразии. Андрей Широков

ЕФСР поддерживает бюджеты и платежные балансы государств-участников, а также помогает в реализации инвестпроектов по строительству и реконструкции автодорог, реабилитации и вводу в эксплуатацию ГЭС, модернизации ирригационных систем, финансированию поставок сельскохозяйственной техники. Недавно фонд начал работать с проектами в области здравоохранения.

— На какой стадии находится проект по выделению дополнительного финансирования для строительства Камбаратинской ГЭС — 2?

— ЕФСР совместно с отраслевыми коллегами из Кыргызстана ведет активную работу по скорейшему началу реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС — 2. Объявлен конкурс на привлечение инженерного консультанта. А это значит, что процесс реализации проекта перешел в практическую стадию.

— Были сообщения, что Кыргызстан планирует направить в ЕФСР предварительную заявку на финансирование проекта «Реконструкция автомобильной дороги Арал — Суусамыр». О какой сумме может идти речь?

— Предварительную заявку мы получили давно. Для дальнейших действий правительство должно утвердить проект в профильном комитете парламента Кыргызстана. Отмечу, что у ЕФСР есть опыт участия в проектах дорожной инфраструктуры, это реконструкция автомобильной дороги Бишкек — Ош (4-я фаза) и строительство автодорожного коридора север — юг в Армении (4-я очередь). Поэтому мы открыты к финансированию этого сектора.

— В ЕФСР можно получить только кредиты? Или гранты вы тоже даете? На какие проекты?

— Гранты выдаем на проекты социальной направленности в странах — участницах фонда. Приоритетны проекты, связанные с образованием и здравоохранением. Объем гранта может быть в пределах от $500 тысяч до $5 миллионов.

— С какими сложностями сталкивается ЕФСР при работе в Кыргызстане?

— Я бы не сказал, что в Кыргызстане мы сталкиваемся с какими-то характерными исключительно для него сложностями. Те же проблемы, которые существуют в большинстве развивающихся экономик. Я говорю о меняющемся законодательстве, необходимости наращивания технического потенциала государственных институтов, длительности процедур принятия решений, частой ротации государственных служащих.

При этом мы ощущаем реальную поддержку проектов ЕФСР со стороны правительства и готовность оказывать содействие. У всех участников процесса есть понимание, что реализуемые инициативы работают на благо экономик и граждан страны.

— Насколько фонд гибок и оперативен в части решений по финансированию тех или иных проектов?

— Фонд готов быть достаточно гибким и быстрым в принятии решений, не ставя под угрозу макроэкономическую и долговую устойчивость.

Мы знаем, что происходит в регионе и отдельных странах, и готовы предлагать решения, учитывающие специфику государств, поэтому они, эти решения, будут с высокой вероятностью реализованы в полной мере и эффективны. Андрей Широков

— Насколько эффективно Кыргызстан использует возможности, которые есть у ЕФСР?

— На наш взгляд, ЕФСР, как фонд, созданный способствовать преодолению экономических проблем стран-участниц, обладает огромным потенциалом в части содействия Кыргызстану. Потенциал этот используется не в полной мере. Мы стремимся более тесно сотрудничать с министерствами и ведомствами как по линии мониторинга экономики и обеспечения доступности информации, так и системного сотрудничества в части отбора, подготовки и финансирования инвестиционных проектов.

— У каждой из стран региона свои особенности экономического развития. Каковы они в Кыргызстане?

— В советское время Кыргызстан был индустриально-аграрной страной, имел мощный научно-технический и образовательный потенциал. Он был тесно соединен со всеми республиками железными дорогами, общей энергосистемой Центральной Азии, регулированием водостока и тысячью производственных цепочек.

Деиндустриализация и разрыв связей 1990-2000-х годов превратили Кыргызстан в страну с аграрной экономикой. Андрей Широков

Базовая энергетическая и транспортная инфраструктура обветшала. Поэтому первая и главная задача — нормализовать ситуацию и создать предпосылки для экономического роста.

— Какие проекты ЕФСР готов профинансировать в Кыргызстане?

— Первым нашим инвестиционным проектом в стране стало финансирование поставок сельскохозяйственной техники, чтобы повысить отдачу производства на селе. Дальше были проекты реконструкции автомобильной дороги Бишкек — Ош, реконструкция ГЭС.

Сейчас для экономической целостности страны нужна хорошая новая дорога между столицей и Ошем. Андрей Широков

На данной стадии развития и при текущей рентабельности деньги нужно вкладывать именно в реабилитацию, а не в строительство новых ГЭС. Поэтому наш подход к финансированию кыргызской инфраструктуры — комплексный и целостный.

Интересной темой, пока не охваченной сотрудничеством, является отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, такие направления, как водоснабжение и водоотведение, традиционно оставляют «до лучших времен». А это огромные социальные риски. Не так давно мы начали диалог с правительством и в этом направлении.

— А были ли запросы от правительства Кыргызстана на кредиты? Если да, на какие проекты?

— Официальных запросов на предоставление финансовых кредитов в ЕФСР не поступало. Мы находимся в тесном диалоге с правительством и готовы рассмотреть запрос, если он поступит.

— Какие из крупных национальных проектов ЕФСР планируете поддержать?

— В целом будем ориентироваться на долгосрочные цели развития национальной экономики, на задачу обеспечения ее устойчивости. Мы готовы продолжить финансировать энергетические и сельскохозяйственные проекты.

В области транспортной инфраструктуры фонд мог бы оказать поддержку развитию опорной сети автомобильных дорог. В дальнейшем не исключено расширение финансирования и в такой области, как развитие аэропортовой инфраструктуры.

— Сейчас Кыргызстан делает упор на цифровизацию. Готов ли ЕФСР финансировать проекты в этой отрасли?

— Мы видим, что Кыргызстан активно занимается перспективным направлением — цифровизацией.

Пока выступаем скорее в роли наблюдателей, но допускаем возможность подключиться к данной теме в будущем, если будет соответствующий запрос от правительства. Андрей Широков

Сфера цифровизации весьма обширная и сложная, поэтому принятию решения о включении в нее должен предшествовать тщательный анализ рисков.