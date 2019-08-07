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Экономика

Российско-Кыргызский фонд развития профинансирует MegaСom

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) подписал договор о финансировании ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom, госдоля — 100 процентов). Об этом говорится на сайте фонда.

Отмечается, что финансирование направят на приобретение телекоммуникационного оборудования для расширения охвата сети и улучшения качества обслуживания абонентов.

«Проект внесет положительный вклад в процесс развития цифровой инфраструктуры Кыргызстана в рамках Года развития регионов и цифровизации страны», — отметили в фонде.

Какую сумму выделит фонд, не указывают.
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