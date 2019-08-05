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Экономика

От продажи лицензии до конца года планируется выручить 1 миллиард сомов

По итогам конкурсов и аукционов на месторождения полезных ископаемых планируется дополнительно направить в республиканский бюджет до 1 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

По его данным, за январь — июль 2019 года ГКПЭН пополнил республиканский бюджет на сумму 445,5 миллиона сомов. План по сборам перевыполнен на 78 процентов или на 195,3 миллиона сомов.

При этом больше всего средств ожидается выручить от проведения конкурсов и аукционов на месторождения полезных ископаемых. Постановлением правительства уже утвержден реестр конкурсных объектов. Сейчас идут подготовительные работы для проведения конкурсов и аукционов. Кабмин определил пять объектов, которые планируется выставить на конкурс. Все объекты выставлены для геологоразведки. Кроме того, еще 20 определены как аукционные. По большинству из них лицензии также будут выданы на геологоразведку. Аукционы начнут проводить уже с сентября 2019 года.
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