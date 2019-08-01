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Экономика

Кыргызстан и Узбекистан продолжают переговоры по железной дороге

«Для дальнейшего динамического развития транспортного потенциала наших стран мы с вами работаем по скорейшему завершению переговорного процесса по проекту строительства железнодорожной сети Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — заявил сегодня по итогам переговоров с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым его узбекский коллега Абдулла Арипов.

По его словам, сторонам следует активно использовать возможности автомобильных дорог Андижан — Ош и Иркештам — Кашгар.

«По данному вопросу благодарю кыргызских коллег за понимание. Мы будем прилагать все усилия для укрепления сотрудничества в этой области. На сегодня у нас есть возможность для увеличения количества авиарейсов и налаживания автобусных сообщений», — заключил Абдулла Арипов.
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