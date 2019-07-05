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Экономика

Ценой роста экономики в Азии стало увеличение вредных выбросов и отходов

«Стремительный экономический рост в Азии, в том числе и Центральной, позволил многим странам региона победить бедность, но его ценой стало увеличение выбросов и отходов», — сообщила сегодня координатор программы SWITCH-Asia Алессандра Лепоре.

По ее словам, сегодня нельзя обеспечить устойчивость лишь за счет повышения эффективности и соблюдения профильных нормативных требований. Нужен фундаментальный сдвиг в хозяйственно-экономической деятельности. Для достижения реальных результатов требуется изменить суть действующих на сегодня бизнес-моделей и производственно-сбытовых цепочек, а также внедрить новые модели управления.

«В основе концепции устойчивого потребления и производства лежат задачи повышения экологичности производственных технологий и товаров на протяжении всего их жизненного цикла и увеличение спроса на них», — заключила Алессандра Лепоре.

Напомним, что Европейский союз запустил программу SWITCH-Asia в странах Центральной Азии для поддержки устойчивого потребления и производства (SCP) и перехода к зеленой экономике.
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