Кыргызстан заполонила контрабандная мука из Казахстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщили представители мукомольных предприятий.

Представитель Бишкекского комбината хлебопродуктов Василий Вознюк рассказал, что принятый в 2016 году Закон «Об отмене НДС на импорт зерна для перерабатывающих предприятий» привел к остановке отечественных предприятий.

«Мы работаем месяц и 3-4 месяца простаиваем. Людей отправляют в отпуск без содержания. Специалисты уезжают в Россию и Казахстан. Контрабанда идет, мы видим это своими глазами. Продукция поставляется из Казахстана. Налоги никто не платит», — сказал он.

Сотрудник мукомольного комбината «Москва» Жайнагуль Манасбекова также отметила, что их предприятие работает с перебоями.

«Оборудование приходится разбирать, чтобы в муке не завелись вредители. Отрасль гаснет. Мы просим президента страны и спикера Жогорку Кенеша обратить на это внимание», — пояснила она.

Представитель ОсОО «Орион» Чынгыз Дегенбаев добавил: если не будет своего производства, возникнет угроза продовольственной безопасности и не останется рабочих мест.

«Если не остановить контрабанду, то будет плачевная ситуация. Люди хотят выйти на митинг, у них нет работы. Корма дорожают. Сейчас мы едим импортную муку, а через некоторое время будем есть импортное мясо. Мы платим НДС. До этого мы работали без налога и были более конкурентоспособными», — сказал он.